Arda Turan confessa ter o sonho de treinar o Atlético de Madrid e conquistar a Liga dos Campeões pela formação «colchonera».

Numa entrevista ao «The Coaches Voice», o antigo internacional turco e atual treinador do Eyupspor deixa também rasgados elogios a Diego Simeone e considera que substituir o argentino é uma tarefa difícil.

«Sei que não é fácil fazer melhor que o Diego Simeone, mas é claro que gostaria de treinar o Atlético de Madrid e conquistar a Liga dos Campeões. Esse é um dos maiores objetivos da minha carreira como treinador, mas ainda é cedo para pensar nisso. Por enquanto estou muito feliz no Eyupspor», afirma.

«Simeone sempre nos disse a verdade, só nos dizia uma frase simples: «Se não sofrermos nenhum golo, temos uma chance maior de o vencer». Parece banal, mas é fundamental para atingir os objetivos que queremos alcançar, já que nos dá mais coragem. Acho que uma equipa competitiva tem isso, a combinação entre a vertente tática e esta vontade garantem resultados mais positivos», acrescenta o técnico.

Atualmente ao serviço do Eyupspor, da segunda divisão turca, Arda Turan lidera o campeonato com 72 pontos e garantiu a subida ao principal escalão do futebol do país.