O Betis de Rui Silva e William Carvalho empatou a um golo com o Sevilha, no dérbi da «Andaluzia».

No Estádio Benito Villamarín, a equipa da casa adiantou-se no marcador através da marca dos onze metros. Isco encarregou-se da marcação do castigo máximo e aplicou-o, levando assim ao rubro os adeptos da casa.

Este foi de resto o resultado que se manteve até ao intervalo, sendo que na segunda parte, os visitantes responderam com interferência de um ex-Sporting. Marcos Acuña fez a assistência para o golo de Kike Salas, que restabeleceu assim a igualdade no marcador.

Com este resultado, o Betis soma 49 pontos e pode ver o Valência assumir o sétimo lugar em caso de vitória, a posição que dá acesso à Liga Conferência na próxima temporada.

Já o Sevilha está tranquilo na 13.ª posição, com 38 pontos, sendo que já está muito longe de ainda sonhar com as competições europeias.