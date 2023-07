Rafa Benítez foi oficialmente apresentado como novo treinador do Celta de Vigo nesta segunda-feira, sucedendo ao português Carlos Carvalhal. Em conferência de imprensa, o treinador expressou a sua satisfação em aceitar o desafio e destacou a importância do projeto apresentado pelo diretor desportivo, o português Luís Campos, que desempenha igualmente funções no Paris Saint-Germain.

«Não foi um grande esforço, foi muito fácil convencer-me. O Luís explicou-me o projeto e era o que eu procurava. O meu objetivo foi sempre disputar títulos e isso não era fácil. O segundo objetivo que tinha era um projeto. A ideia é competir desde o primeiro momento, controlando todos os aspetos desportivos e económicos. Os adeptos querem mais, mas temos de trabalhar dentro de um mercado específico», afirmou Benítez.

Quando questionado sobre Gabri Veiga, jovem promessa do clube, Benítez confirma que pretende mantê-lo na equipa: «Estamos a falar de um jogador importante, que vem da formação, e ficaria encantado se ele continuasse connosco. Seria um desejo de todos, e vou trabalhar para que ele possa melhorar o máximo possível se permanecer na equipa. Gosto muito dele, é um grande jogador e conto com ele», afirmou o treinador.

Benítez também falou sobre os objetivos do clube e destacou a importância de criar uma base sólida para alcançar o sucesso: «Estou habituado a tentar ganhar sempre, mas sou realista. Agora, não podemos pensar em ganhar imediatamente, mas devemos estabelecer as bases para isso. O clube está a crescer e está disposto a fazer um esforço na construção da equipa.»