O futebol espanhol está de luto, depois da morte de um jogador de quinze anos do Zaratán Sports Club de Valladolid, na passada quarta-feira.

«Sem palavras para descrever o quanto isso pode ser difícil. Estamos afundados e desolados com o falecimento do nosso jogador "Sebas", que infelizmente faleceu ontem (quarta-feira). Nós do Clube Desportivo Zaratan Sport, queremos apresentar as nossas mais sinceras condolências a toda a sua família e amigos. Descansa em paz Sebas», pode ler-se no comunicado oficial do clube espanhol.

Durante o treino, o jovem jogador começou a sentir tonturas e indisposição e foi levado, pelo coordenador do futebol sete do clube, para o Centro de Saúde local onde viria a falecer pouco depois.

Depois do sucedido, o clube decidiu suspender todos os treinos e jogos até à próxima segunda-feira, declarando três dias de luto.