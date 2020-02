Antonio Aguilera, presidente da Associação de Pequenos Acionistas do Málaga revelou que um grupo empresarial norte-americano ligado ao cinema e que inclui o ator George Clooney, está a tentar comprar o clube.

«Há um grupo muito importante de gente ligada à produção de cinema e televisão que está aqui em Málaga porque querem tornar Málaga na Hollywood europeia», diz, citado pela imprensa espanhola.

De acordo com o mesmo responsável, o grupo já terá feito uma primeira proposta, no valor de 15 milhões de euros, pelas ações de Abdullah Al-Thani, principal acionista do clube que está na segunda divisão espanhola, mas a mesma nem sequer foi escutada.

O jornal Marca escreve que o acionista Qatari terá feito uma contraproposta no valor de 100 milhões de euros.