José Gomes mostra-se confiante em levar o Almería à primeira divisão espanhola, ele que chegou há poucos dias ao comando técnico do emblema andaluz, depois de ter orientado o Marítimo.

O treinador português estreia-se na quinta-feira pela nova equipa, na primeira eliminatória dos play-offs de subida, frente ao Girona.

«Encontrei um plantel com vontade de triunfar. Houve muitas mudanças de treinadores, mas vejo o grupo muito motivado e unido para subir à Liga espanhola. Sinto nas ruas que as pessoas querem a promoção», afirmou, em conferência de imprensa.

José Gomes nega qualquer revolução no onze inicial: «Temos um plano muito claro no Almería, não sou um mago do futebol, mas, sim, vejo que há no plantel vontade para tentar a subida à I Liga. Não preparo nenhuma revolução no Almería para a visita ao Girona. A solução está nos nossos jogadores, são eles que levaram o Almería ao ‘play-off’ da subida à I Divisão nesta temporada.»

Caso o Almería ultrapasse o Girona, vai medir forças na final do play-off perante o vencedor do encontro entre o Elche e o Zaragoza.