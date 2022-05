O treinador espanhol Quique Flores renovou contrato com o Getafe, anunciou o clube da região de Madrid.

O técnico de 57 anos, que chegou ao emblema da Liga espanhola em outubro de 2021 para uma terceira passagem, prolongou o vínculo por mais duas épocas.

Quique Flores, técnico do Benfica na época 2008/09, conduziu o Getafe ao 15.º lugar na Liga espanhola com 39 pontos. O Granada, a primeira equipa abaixo da linha de água, terminou a a prova com 38.