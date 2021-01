Num jogo que ‘começou’ muitas horas antes do apito inicial, o Real Madrid escorregou em casa do Osasuna, empatando 0-0, resultado que permite ao Barcelona encurtar para apenas três pontos a diferença para os merengues, e que impede a equipa de Zidane de assumir a liderança da liga espanhola, ainda que à condição.

Apesar dos esforços dos funcionários do Osasuna, que passaram o dia de sábado a remover a neve que cobria o relvado – como pode ver na galeria associada a este artigo -, a qualidade do jogo entre as duas equipas esteve longe de agradar.

Foi um jogo de muito combate, mas sem grandes oportunidades de golo que se arrastou sem deixar saudades.

Benzema ainda ameaçou derreter o gelo, ao marcar perto da hora de jogo, mas estava fora de jogo, captado logo no momento pelo fiscal de linha da partida. E o cenário repetiu-se já muito perto dos 90m, com novo fora de jogo assinalado ao francês a valer um golo anulado ao Real Madrid.

Depois de o Barcelona ter vencido neste sábado, os dois rivais ficam agora separados por apenas três pontos, ambos na perseguição ao At. Madrid. Os colchoneros lideram a liga espanhola com 38 pontos, apesar de terem visto o jogo da 18.ª jornada adiada, o que faz com que tenham menos três (!!) jogos disputados do que os perseguidores.