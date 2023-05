O Atlético Madrid goleou em casa o Cádiz por 5-1 na 33.ª jornada da Liga espanhola e aproveitou da melhor forma a derrota do vizinho Real Madrid para subir ao segundo lugar.

Antoine Griezmann inaugurou o marcador logo aos 65 segundos e celebrou com o gesto de um chicote. Leitura certa ou não, a verdade é que o que se seguiu foi um autêntico corretivo à equipa do sul de Espanha.

Griezmann voltaria a marcar aos 27 minutos num belo desenho protagonizado com o compatriota Lemar.

Praticamente a abrir a segunda parte, Álvaro Morata ampliou a vantagem para 3-0, marcando pelo terceiro jogo seguido, e aos 57m o Metropolitano quase ia abaixo. Motivo? O primeiro penálti assinalado a favor do Atlético na presente temporada na Liga espanhola e que Carrasco não desperdiçou.

O Cádiz, que está fora da zona de despromoção mas ainda em risco, ainda contribuiu para um dos melhores momentos da noite, quando Anthony Lozano assinou um golo digno de entrar nos resumos do melhor que se fez ao longo da época no campeonato do país vizinho.

Um ato que o Atlético demorou apenas um minuto a castigar, com Molina a fazer o 5-1 final aos 73 minutos.

À mesma hora, e ali perto de Madrid, o Celta de Vigo perdeu por 1-0 com o Getafe. Um penálti cometido sobre Enes Unal (que avançou para a cobrança) logo no primeiro minuto, aos 43 segundos, acabou por ser fatal para a equipa de Carlos Carvalhal.

Gonçalo Paciência foi lançado no Celta aos 76 minutos, pouco antes do conjunto galego ficar reduzido a dez por expulsão de Joseph Aidoo por acumulação de amarelos.

Também nesta quarta-feira, mas mais cedo, o Valência empatou em casa com o Villarreal a um golo. Thierry Correia e André Almeida foram titulares nos anfitriões, que ficaram em desvantagem aos 62 minutos com um golo de Nicolas Jackson, mas reagiram por intermédio do ex-Gil Vicente Samuel Lino. O Valência está no 17.º lugar da Liga espanhola com 34 pontos, mais quatro do que o Getafe, a primeira equipa na zona de despromoção.

