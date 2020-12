Depois do desaire na Liga dos Campeões, diante do Shakhtar Donetsk (0-2) de Luís Castro, o Real Madrid de Zinedine Zidane recompôs-se este sábado na liga espanhola com uma vitória sobre o Sevilha de Julen Lopetegi (1-0), em pleno Sánchez-Pizjuán. Valeu à equipa merengue um frango de Bounou, num jogo em que equipa andaluz teve mais bola e as melhores oportunidades do jogo.

O Real Madrid entrou forte e obrigou o Sevilha a recuar em toda a linha, mas, depois de suster as primeiras investidas da equipa merengue, a formação andaluza foi crescendo no jogo, com mais posse de bola e um crescendo controlo do jogo.

O intervalo chegou ainda sem golos, mas já com o Sevilha totalmente por cima do jogo. Uma tendência que se manteve na segunda parte, com a equipa da casa com mais bola, mas com dificuldades em ultrapassar a última linha defensiva do Real Madrid. Munir ressentiu-se de um problema muscular no final da primeira parte e já não voltou para o segundo tempo, cedendo o lugar a Óliver Torres.

O Sevilha contou depois com uma oportunidade soberana para abrir o marcador, num pontapé de bicicleta de De Jong defendido por Courtois, mas foi o Real Madrid que acabou por chegar ao golo, aos 56 minutos, contra a corrente do jogo. Transição rápida dos merengues, com Mendy a destacar-se sobre a esquerda e a cruzar tenso. Vinícius entrou em carrinho junto ao primeiro poste e toca de raspão, acabando por enganar Bounou que acabou por desviar a bola para as próprias redes com o cotovelo.

Lopetegui fez três alterações de uma assentada, o Seilha cresceu e teve várias oportunidades para chegar ao golo, com destaque para um livre de Gudelj e para um remate acrobático de Ocampos. O treinador do Sevilha arriscou tudo nos instantes finais, abdicando de mais um central para lançar Idrissi para a frente de ataque, mas o Real Madrid estava determinado em segurar a preciosa vantagem que lhe permite subir até ao terceiro lugar da classificação, com mais quatro pontos do que o Sevilha que agora é quinto.