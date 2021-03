O Maisfutebol, a ELEVEN e a LaLiga desafiam-no a entrar no LaLiga Ultimate Xpert: o passatempo que quinzenalmente lhe permite ganhar uma camisola da Liga Espanhola à escolha e que no final da época vai oferecer ao maior especialista uma viagem a Espanha, naquele que é o maior prémio para o adepto que provar ser o maior conhecedor de futebol espanhol.

Ora este fim de semana realizou-se a sexta edição deste passatempo com a colaboração do Maisfutebol, sendo que a resposta à pergunta colocada por Renato Tapia, jogador do Celta de Vigo, era Iago Aspas.

O vencedor da camisola, e que fica desde já convocado para o passatempo final e para a possibilidade de ganhar uma viagem a Espanha, é Pedro Moita, que no Instagram acertou na resposta e deixou a frase que foi considerada pelo Maisfutebol a mais criativa:

«A camisola que quero é a do Real Betis. Em 1992 vivia em Sevilha e assisti ao vivo à segunda mão do play off de subida à Primera Liga, contra o Deportivo. O Betis ganhou o jogo mas perdeu o play off e no final todos os adeptos ficaram no estádio a gritar 'Betis... Betis...' durante alguns minutos. Foi arrepiante e ganharam o meu respeito para sempre! É-se adepto sempre, ainda mais quando perdemos...»

