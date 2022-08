O Almería somou este sábado a primeira vitória na Liga Espanhola ao bater o Sevilha, de Julen Lopetegui, em casa por 2-1. A formação andaluza ainda não venceu em três jogos e soma apenas um ponto, partilhando um dos lugares de descida de divisão.

Com os ex-FC Porto Alex Telles, Oliver Torres e Fernando no onze, o Sevilha até começou bem e marcou primeiro: aos 30 minutos, Alex Telles assistiu Oliver, que abriu o marcador.

Pouco depois, o Almería, que teve o português Samu Costa no onze e Dyego Souza no banco, chegou ao empate: aos 42 minutos, Alejandro Pozo assistiu Largie Ramazani, que marcou o primeiro do Almería. Já na segunda parte, o inevitável Umar Sadiq fez o golo do triunfo da equipa casa.