Luis Rubiales negou, em tribunal, ter recebido dinheiro de forma irregular durante o mandato de presidente da federação espanhola de futebol, entre 2018 e 2023.

À saída do edifício nos arredores de Madrid, Rubiales afirmou nunca ter aceite ofertas irregulares e garante que sempre trabalhou com a máxima exigência e «dentro da legalidade».

«Afirmo e vou manter sempre que nunca houve nenhum dinheiro recebido de forma irregular, nunca aceitei ofertas irregulares. Sempre trabalhámos com a máxima excelência e dentro da legalidade», explicou.

Em causa estão contratos relacionados com a transferência da Supertaça de Espanha para a Arábia Saudita, alegadamente com comissões pagas à empresa mediadora «Kosmos», do antigo internacional espanhol Gerard Piqué.

Luis Rubiales está acusado de corrupção comercial, lavagem de dinheiro, administração fraudulenta e pertença a organização criminosa.

Relembrar que além disso, o antigo dirigente enfrenta também um processo que pode levar a dois anos e meio de prisão, por ter beijado de forma não consentida, a futebolista Jenni Hermoso.