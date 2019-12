A casa de Nélson Semedo em Barcelona foi assaltada nesta quarta-feira, dia em que se joga El Clásico, entre os culés e o Real Madrid.

A notícia foi avançada pela Cadena Ser, que revela que o assalto aconteceu ao início da tarde.

Recorde-se que em outubro a polícia espanhola desmantelou uma rede criminosa que se dedicava a assaltos de casas de futebolistas profissionais.

Esse tipo de roubo já chegou, de resto, a Portugal, com a casa de Otávio, jogador do FC Porto, que foi assaltada na semana passada, dutante o jogo dos dragões com o Feyenoord.