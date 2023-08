A espanhola Aitana Bonmatí foi eleita a melhor jogadora do Mundial de futebol feminino: a médio centro de 25 anos, que joga no Barcelona, já era um destaque na seleção de Espanha e confirmou a influência com um grande jogo na final.

Em Barcelona, de resto, a jogadora é até comparada a Iniesta, ela que se considera fã de Guardiola. Chegou ao Barça com 14 anos, fez toda a formação no clube, posteriormente estreou-se na seleção aos 19 anos e já tinha estado no Mundial de há quatro anos.

Nas últimas quatro temporadas, Aitana Bonmatí foi quatro vezes campeã espanhola e venceu duas Liga dos Campeões, ao serviço do Barcelona.

Refira-se ainda que a inglesa Mary Earps, jogadora do Manchester United, foi eleita a melhor guarda-redes do Mundial, enquanto a também espanhola Salma Paralluelo, de 19 anos e jogadora do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora jovem.

PRÉMIOS INDIVIDUAIS

Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (Espanha)

Melhor jogadora jovem: Salma Paralluelo (Espanha)

Melhor guarda-redes: Mary Earps (Inglaterra)