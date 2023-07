O Osasuna vai participar na edição 2023/24 da Liga Conferência, após o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) considerar que o clube espanhol foi vítima de uma grave violação dos seus direitos, conforme comunicado oficial.

«O Club Atlético Osasuna vai disputar a Conference League 2023/24, após ter terminado o processo perante o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) para a fórmula Consent Award», anunciou o emblema de Pamplona.

«Perante as novas provas apresentadas pelo clube em defesa da sua participação na competição, a UEFA concluiu que o Osasuna foi vítima dos acontecimentos ocorridos há quase uma década e valorizou a iniciativa levada a cabo pela instituição para os esclarecer.»

Recorde-se que o Comité de Recurso da UEFA tinha excluído o Osasuna da competição a 4 de julho, devido a uma suposta manipulação de resultados na época 2013/14. No entanto, com esta decisão do TAS, o sétimo classificado da última edição da La Liga estará presente no sorteio dos play-offs.