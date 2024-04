O Valência foi ao terreno do Osasuna vencer por 1-0, no fecho da jornada 31 da Liga Espanhola.

André Almeida foi titular na formação «che» e o autor do único golo do encontro e que belo golo apontou o médio português. À entrada da área, recebeu a bola e com um pontapé rasteiro não deu qualquer hipótese ao guardião da casa.

Já para lá do minuto 90, o Osasuna dispôs de uma clara oportunidade de chegar ao empate, só que da marca dos onze metros, Ante Budimir foi protagonista de um momento caricato e falhou a grande penalidade.

Apesar de não ter sido titular, Thierry Correia foi suplente utilizado no Valência, que com este resultado mantém o sétimo lugar do campeonato. Três pontos separam os comandados de Rúben Baraja da Real Sociedad, a primeira de seis equipas que ocupam um lugar de acesso às competições europeias na próxima temporada.

Recordar que o Valência não participa em provas da UEFA desde 2019/20, quando foi eliminado nos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante da Atalanta, com 8-4 no agregado.

(VÍDEOS: ELEVEN NA DAZN).