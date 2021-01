O futebolista do Esperança de Lagos, Gonçalo Teixeira, viu na noite de quarta-feira o primeiro cartão branco de sempre mostrado num jogo do Campeonato de Portugal.

Tudo aconteceu ainda nos primeiros minutos de jogo, quando um jogador do Olhanense, Joshua Silva, pegou na bola, após ter visto uma segunda bola dentro do terreno de jogo. Contudo, o jogo não estava interrompido pelo árbitro Paulo Barradas, que acabou por assinalar falta a favor do Esperança de Lagos, por mão na bola do jogador dos visitantes.

Perante o sucedido, Gonçalo Teixeira encarregou-se da marcação do livre e rematou propositadamente ao lado da baliza, vendo por fim o cartão branco pela ação de fair-play.

O Olhanense acabou por vencer por 1-0, naquela que foi a primeira vitória de Edgar Davids como técnico da equipa de Olhão. O antigo futebolista viu o jogo da bancada, após ter sido expulso na estreia, ante o Lusitano, em Évora.