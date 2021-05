Nuno Gomes leu o artigo do Maisfutebol sobre o pitoresco Estádio Pierluigi Penzo e recordou com carinho o dia em que jogou pela Fiorentina no recinto do Veneza, precisamente na última presença dos Arancioneroverdi na Serie A de Itália.



O jogo realizou-se a 10 de fevereiro de 2002 e redundou no triunfo do Veneza por 2-0. No final da época, ambas as equipas desceriam de divisão.



O que torna o Estádio Pierluigi Penzo tão especial é a sua envolvência e consequente particularidade dos acessos. Para chegar ao recinto, é preciso optar entre uma embarcação ou um percurso a pé.



«Lembro-me bem desse dia, fui de gôndola para o estádio. Foi uma experiência única», atira o antigo jogador e comentador do programa Maisfutebol na TVI24.



19 anos depois, o Venezia garantiu o regresso à Serie A e o seu pitoresco recinto surgirá novamente no mapa de deslocações das principais equipas italianas.

RELACIONADOS O estádio onde Ronaldo e Mourinho só vão chegar de barco ou a pé