A batalha da seleção feminina dos Estados Unidos pelo Equal Pay, remuneração igual à seleção masculina, sofreu este sábado um primeiro revés, em tribunal, com o juiz a rejeitar o protesto liderado pela capitã Megan Rapinoe.

Um processo judicial que começou em 2019 com 28 jogadoras da seleção a exigirem à federação dos Estados Unidos uma indemnização de 66 milhões de dólares [quase 60 milhões de euros] por considerarem que recebiam menos do que a seleção masculina, apesar de exercerem as mesmas funções e conquistarem mais títulos.

Apesar da desilusão, Molly Levinson, a representante do grupo de jogadoras, anunciou que vão avançar com um recurso. «Estamos chocadas e desiludidas, mas não vamos desistir de continuar a lutar pelo Equal Pay. Acreditamos no nosso caso e vamos continuar a lutar para que as raparigas e as mulheres que praticam este desporto não sejam desvalorizadas apenas pelo sexo», destacou.

A seleção feminina dos Estados Unidos conquistou o seu quarto título mundial no verão passado, mas o juiz que liderou este processo, Gary Klausner, considerou que não houve um tratamento desigual em relação à seleção masculina. «A equipe feminina recebeu mais em termos acumulados e em média por jogo do que a equipe masculina durante o período em causa», destacou na sentença afinal, embora tenha permitido que o processo continue em relação às ajudas de custo nas viagens, estadia e apoio médico. Neste sentido, está marcada nova audiência para 16 de junho, em Los Angeles.

Megan Rapinoe, que venceu a Bota e a Bola de Ouro no último Mundial, em França, também não escondeu a sua desilusão com o veredicto final. «Nunca vamos deixar de lutar pela igualdade», escreveu a capitã da seleção no Twitter.