Após mais de duas horas, Casper Ruud conseguiu qualificar-se para a final do Estoril Open. Num dos melhores jogos do torneio, o norueguês derrotou Quentin Halys em três sets e vai disputar a final contra Miomir Kecmanovic.



O antigo número dois do mundo venceu o primeiro set por 6-4, mas viu o francês ser melhor no segundo parcial (6-3). No terceiro e último set, Ruud foi mais forte no tiebreak e prevaleceu por 7-6 (7-5).



O número cinco mundial e primeiro cabeça de série no Estoril Open tem a possibilidade de conquistar o primeiro troféu da época este domingo, no Clube de Ténis do Estoril. Para isso terá de bater Kecmanovic, sérvio que está a jogar a muito bom nível no pó de tijolo de Cascais.

