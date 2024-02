Um dia depois de confirmada a saída de Koba Kondredi para o Sporting, o Estoril anunciou esta quinta-feira a contratação de André Gonçalves que chega da academia dos leões para reforçar a equipa de sub-23 dos canarinhos.

Trata-se de um jovem extremo esquerdo, de 20 anos, que fez toda a formação no Sporting, onde chegou em 2016, com apenas doze anos.

Esta temporada, André Gonçalves fez apenas um jogo na Liga 3 e outros dois na Liga Revelação.

É oficial ✍️ André Gonçalves é o novo reforço da equipa Sub23 do Estoril Praia👏



Bem-vindo Mágico 💪



—



It’s official ✍️ André Gonçalves is the new reinforcement for Estoril Praia’s U23 team👏



Welcome Magician 💪#JogaLimpo #JuntosPeloMágico #EstorilPraia #AquiNaoEsMaisUm pic.twitter.com/Cjd22HGmtg