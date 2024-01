O Sporting anunciou a contratação de Koba Koindredi, que assinou contrato com a SAD leonina válido até 2028, tendo ficado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros

O médio centro francês, de 22 anos, nascido no Djibouti, e com origens na Nova Caledónia, mudou-se muito cedo para França, fez a formação no Lens e transferiu-se para o Valencia ainda júnior.

Mais tarde, em 2019, chegou à equipa principal, na qual fez 19 jogos e marcou dois golos, antes de ser emprestado ao Oviedo. No início desta temporada voltou a ser cedido, agora ao Estoril.

No Estoril, e em apenas seis meses, deu nas vistas, o que levou o clube canarinho a exercer o direito de opção junto do Valencia e a vendê-lo posteriormente ao Sporting.

«É um orgulho, um prazer e uma felicidade enorme estar aqui. Jogar num clube grande como o Sporting CP era uma dos meus objectivos», começou por dizer Koba Koindredi aos meios do Sporting.

«Todos nós queremos jogar em diferentes competições, nomeadamente nas europeias, e lutar por títulos e aqui posso fazê-lo. O ambiente no estádio é impressionante. É um estádio muito bonito, muito grande, e já vi que com os adeptos é uma loucura».

Koba apresenta-se como «um jogador com muita qualidade com os pés, com técnica e capacidade física, muito calmo, que gosta de ajudar sempre a equipa».«Vou trabalhar para dar o melhor de mim e para ajudar o clube a ganhar títulos», adiantou.