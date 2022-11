Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica no Estádio António Coimbra da Mota para a 12.ª jornada da Liga:

[Balanço do jogo?]

«É um balanço negativo, porque perdemos. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa que está num momento muito bom e que tínhamos de entrar de uma forma muito consistente, acreditando que o Benfica quisesse resolver o jogo nos primeiros momentos. Na minha opinião temos a primeira oportunidade flagrante para fazer golo. Depois, numa situação que devíamos ter controlado melhor, o Benfica chega à vantagem. E em duas situações de bola parada que devíamos também ter controlado melhor o posicionamento sofremos dois golos e naturalmente em função do que é o estado anímico das equipas... uma equipa já não precisa de muita moral, porque já a tem, mas acaba por galvanizar-se ainda mais e da nossa parte, sofrendo três golos, gera-se alguma dúvida na abordagem ao jogo.

Quando estamos a perder por dois golos temos uma oportunidade para reduzir. Fica a ilação de que temos de ser mais eficazes, principalmente contra equipas deste nível, e as dificuldades que tivemos no controlo das bolas paradas.

Tentámos fazer ajustes ao intervalo no processo defensivo. Proteger mais o espaço interior. Conseguimos equilibrar a equipa em alguns momentos e a ideia era tentar fazer um golo nos primeiros minutos para que a equipa se galvanizasse. Não conseguimos e foi o resultado que foi. Atribuir o mérito ao nosso adversário e reconhecer que os nossos jogadores fizeram coisas boas neste jogo apesar dos golos sofridos. Agora é recuperar os nossos jogadores e preparar o jogo de quarta-feira com o Benfica. Deixar uma ressalva relativamente à atitude dos nossos jogadores: com um resultado difícil nunca abdicaram de correr, lutar e tentar chegar ao golo em circunstâncias difíceis.»

[Estoril já jogou contra a equipa teoricamente mais fortes da Liga. Que balanço faz da época até ao momento?]

«Um balanço positivo. À 12.ª jornada, já defrontámos o Benfica, o Sporting, o FC Porto, o Sp. Braga e o V. Guimarães. E não nos podemos esquecer que do ano passado para esta época mudou muita coisa. Transitaram apenas seis jogadores do plantel do ano passado mais quatro jogadores que estavam nos sub-23. Não nos podemos esquecer também, e isto não é desculpa, que este plantel tem muitos jogadores com qualidade mas jovens que estão a aprender. Muitos deles fizeram os primeiros jogos contra equipas grandes nesta temporada. Acreditamos no processo de crescimento e conhecimento. Por vezes, as pessoas pensam que as coisas têm de acontecer já. Mas à 12.ª jornada estamos com 16 pontos e a meio da tabela classificativa com este contexto não deixa de ser um saldo positivo. Mas temos de continuar o nosso caminho e a nossa luta. O campeonato é competitivo e temos de somar pontos.»