O treinador do Estoril, Nélson Veríssimo, acredita que os canarinhos poderão colocar o Benfica em problemas no encontro entre as duas equipas, este domingo, relativo à 12.ª jornada da Liga.

«A abordagem e a preparação para este jogo foram semelhantes às dos jogos anteriores. Sabemos que vamos ter uma tarefa difícil, o nosso adversário está num momento muito bom quer no que são os resultados, quer nas suas exibições», considerou o técnico, que vai reencontrar os encarnados, num vídeo de antevisão ao jogo, publicado nas redes sociais do Estoril.

«Acreditamos que amanhã [domingo], se tivermos a mentalidade competitiva que temos tido nos últimos jogos e sabendo aquilo que temos de fazer tanto a defender como a atacar, podemos causar dificuldades ao Benfica», completou.

Apesar de ter destacado o momento do Benfica, que é líder do campeonato sem ter sofrido qualquer derrota em onze jornadas, Veríssimo confia que a equipa da Linha pode disputar o resultado.

«Há vários aliciantes para este jogo, desde tentar que a primeira derrota do Benfica seja contra nós, de sermos a primeira equipa a fazer um golo fora ao Benfica. Existe uma série de aliciantes, além da envolvência que o jogo tem em si. Acima de tudo, há que reconhecer qualidade e mérito ao adversário pelo que tem feito, mas também muito foco na nossa capacidade», concluiu.

O Estoril recebe o Benfica este domingo, às 20h30, num encontro dirigido por Nuno Almeida que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.