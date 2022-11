Poucos dias após a goleada sobre o Maccabi Haifa que garantiu o primeiro lugar do grupo na Liga dos Campeões, o Benfica regressa à «Terra» com dois jogos seguidos com o Estoril.

Neste domingo as águias defrontam a equipa canarinha para o campeonato e Roger Schmidt garante que a equipa está num ótimo momento para defrontar um adversário ao qual deixa muitos elogios.

«Os jogadores estão frescos outra vez para o jogo de amanhã. Vamos jogar contra uma equipa muito boa, forte fisicamente, que gosta de jogar em posse que tem uma ideia clara de como gosta de jogar. Vai ser difícil, mas estamos em grande forma, a jogar bem, os jogadores estão confiantes. E claro que queremos ganhar», declarou na conferência de imprensa de antevisão à partida.

Três dias depois, as águias voltam à Amoreira para defrontar o Estoril para a Taça de Portugal, mas Schmidt diz que pensa apenas no próximo jogo, até porque lhe vai dar informação para a partida a eliminar.

«O jogo seguinte é sempre o mais importante. Agora o foco está no da Liga e depois no da Taça. Não é a primeira vez que acontece defrontar-se o mesmo adversário em pouco tempo para competições diferentes. No jogo de amanhã podemos adquirir muita informação para o jogo da Taça», rematou.