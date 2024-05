Vasco Seabra, treinador do Estoril, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sporting no Estádio António Coimbra da Mota:

[Sobre a guarda de honra ao Sporting. Não há tanto essa tradição em Portugal...]

«Tomámos a decisão em conjunto com a estrutura. Foi um adversário meritório e um campeão meritório. Quisemos parabenizar o Sporting, porque estava no nosso estádio. Sentimos que era um momento em que devíamos parabenizá-los pelo que conquistaram. Foi feito com determinação e a seguir competimos novamente.

Tal como o nosso presidente falou num momento delicado que se passou há algumas semanas [n.d.r.: final de jogo em Chaves com invasão de campo de adeptos da equipa transmontana e confrontos com jogadores do Estoril], dissemos que podemos ganhar, podemos perder, ficamos tristes quando perdemos e felizes quando ganhamos, mas somos desportistas e gostamos de competir. Competimos, na competição esta foi a melhor equipa e sentimos que devíamos saudá-los.»

O bonito gesto do Estoril: