Sérgio Vieira, treinador do Estrela, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Gil Vicente:

«Foi uma exibição em crescendo porque infelizmente não iniciamos bem. Queríamos mais perfeição, num campo difícil onde só o Benfica tinha ganho e queríamos jogar para ganhar. Sofrer um golo tão cedo de bola parada não estava nos nossos planos, mas há algumas circunstâncias, tais como o Shinga na direita, um ala esquerdo na direita, o Pedro Sá depois de lesão, assim como o Mansur e essas circunstâncias não permitem que as coisas dentro de jogo surjam de forma perfeita.

Reagimos, fomos crescendo no jogo e vamos com um sentimento de tristeza porque sentimos que podíamos ter vencido o jogo. Sentimos que, por aquilo que fizemos, se tivesse de existir um vencedor, teríamos de ser nós, pelas oportunidades, pela posse de bola, pela ousadia, pelo compromisso. Tudo o que fomos fazendo foi por querer mais e melhor, mas temos de levar as coisas boas que fizemos aqui e corrigir as menos boas.

[Pedro Sá de regresso] É um jogador de muita importância, é um jogador que tem uma alma enorme como jogador e pessoa e tem uma qualidade técnica muito acima da média na construção. Precisa de ritmo competitivo e foi isso que fizemos ao colocar de início. Depois precisávamos de mais intensidade de pressionar e colocamos o Aloísio. Penso que o Pedro, com o tempo, vai dar-nos mais e melhor no que diz à tomada de decisão e à liderança durante os 90 minutos».