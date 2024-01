O treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, na conferência de imprensa após a derrota na receção ao Benfica (4-1), em jogo da 19.ª jornada da Liga:

«Pelas circunstâncias do jogo, acredito que o resultado é justo, sem dúvida. Talvez por números exagerados, face ao que fizemos. As circunstâncias permitiram que o Benfica avolumasse mais o resultado. E o momento marcante, perante uma primeira parte boa da nossa parte, foi ter sofrido aqueles dois golos antes do intervalo. Marcou o restante desenrolar da partida. Infelizmente para nós, acabámos por não conseguir manter a vantagem e levar pontos.

[Seis jogos sem vencer, que impacto pode ter este resultado] Essas lógicas não entram para nós, até são um pouco redutoras. No nosso caso, o nosso foco é no que fizemos muito bem contra um adversário gigante. Sabemos a caminhada que tivemos desde a II Liga até aqui. Há um ano e pouco nem este estádio estava regulamentado para receber competições. O esforço que fizemos, a caminhada histórica para a I Liga, e a história que estamos a fazer neste momento, a lutar por uma posição digna. Respeito a pergunta, mas estamos blindados por essas lógicas externas. A nossa lógica, as pessoas que diariamente sofrem connosco… Alguns adeptos que estiveram cá nem costumam vir ao estádio, vocês nem costumam estar cá. Vamos jogo a jogo, buscar as coisas que fizemos na primeira parte.

Não olhamos para a sequência de derrotas, ou para a classificação. São lógicas muito simplistas, temos muito fatores a ponderar. Para nós importante foi o Rodrigo Pinho ter acumulado mais minutos, esperar que o Léo Jabá não tenha alguma lesão muscular. Depois as contas no campeonato fazem-se no fim. A sequência de vitórias ou derrotas não tem impacto nenhum.»