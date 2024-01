O Benfica venceu por 4-1 em casa do Estrela da Amadora, esta segunda-feira, na 19.ª jornada da Liga.

Os tricolores adiantaram-se aos 28 minutos, por Leo Jabá, mas o Benfica respondeu ainda antes do intervalo, com golos de Arthur Cabral (44m) e Rafa (45+1m). Na segunda parte, Otamendi (52m) e Marcos Leonardo (90+3m) fecharam as contas do jogo.

O Benfica passa a somar 48 pontos, enquanto o Estrela prolonga o ciclo negativo e está sem vencer há seis jogos, sendo 14.º classificado, com 18 pontos.

Veja o resumo do jogo: