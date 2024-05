Luka Doncic, uma das estrelas do Dallas Mavericks, foi protagonista de uma das conferências de imprensa mais inusitadas da história da NBA quando, na última madrugada, estava a fazer a análise ao triunfo sobre os Oklahoma City Thunder, nos play-off da liga norte-americana.

O jogador esloveno dos Mavericks foi interrompido por uns estridentes gemidos femininos e abriu a boca de espanto. Doncic, de boca aberta, não queria acreditar no que estava a ouvir e soltou um desabafo: «Espero que não seja em direto».

De facto, não era. A explicação chegou logo a seguir. Um dos jornalistas presentes na conferência de imprensa, ao procurar ativar o gravador do telemóvel, carregou de forma inadvertida num link de um vídeo pornográfico e a proximidade do microfone da sala ampliou os sons dos tais gemidos femininos que, por momentos, deixou toda a gente estupefacta, incluindo Doncic.

Momentos antes, o jogador esloveno tinha estado em particular destaque no triunfo dos Mavericks, somando um total de 29 pontos, 10 ressaltos e 7 assistências, mas acabou o jogo combalido, com sangue no joelho esquerdo e um golpe na face.

Veja as imagens do momento que surpreendeu toda a gente: