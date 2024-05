Edison Cavani foi decisivo na vitória que o Boca Juniors arrancou no Paraguai, no campo do Sportivo Trinidense (2-1), em jogo da fase de grupos da Taça Sul-americana. Com o jogo empatado 1-1 e já em tempo de compensação, o experiente avançado de 37 anos marcou um daqueles golos de levantar o estádio. Um golo que permite ao histórico clube de Buenos Aires prosseguir na luta pela qualificação para a próxima fase.

A equipa da casa adiantou-se no marcador já perto do intervalo, aos 44 minutos, com Brian Andrada a fugir à defesa do Boca e a abrir o marcador para delírio dos adeptos paraguaios.

No entanto, logo a abrir a segunda parte, o mesmo Brian Andrada puxou um adversário, viu um segundo cartão amarelo e foi expulso.

Em superioridade numérica, o Boca acabou por chegar ao empate, aos 69 minutos, com um golo de Nicolás Figal. O jogo arrastou-se depois até ao minuto 90 e foi já em tempo de compensação que Cavani marcou o tal golaço. Um livre de muito longe, mas com a bola muito colocada a entrar ao ângulo.

Com estes três pontos, o Boca Juniors sobe, ao segundo lugar do Grupo D, com 7 pontos, atrás do Fortaleza (9 pontos), mas à frente do Nacional Potosi (4) e do Sportivo Trinidense (3).

Veja aqui o resumo do jogo, com o grande golo de Cavani a fechar: