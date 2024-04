O Bragantino, de Pedro Caixinha, venceu na última madrugada o Sportivo Luqueño (2-1), num jogo a contar para a terceira jornada do grupo H da Taça Sul-Americana.

No Brasil, Thiago Borbas abriu o marcador aos 28 minutos, assistido por Vitinho. Logo no início do segundo tempo, aos 47 minutos, Gustavinho fez o 2-0.

À entrada para o último quarto de hora, o conjunto paraguaio ainda reduziu, por Marcelo Ferreira, mas a vitória já não fugiu a Pedro Caixinha.

Com este resultado, o Bragantino está no segundo lugar do grupo, a três pontos do líder Racing. O Sportivo ainda não pontuou.