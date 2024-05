O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória na receção ao Portimonense (3-0), em jogo da 32.ª jornada da Liga:

[Golo cedo foi importante?] «Sim, mas olhando para as ocasiões, devíamos ter marcado mais cedo. Controlámos sempre as transições do Portimonense, fomos bons na pressão e pecámos apenas por ter muita pressa de chegar à baliza e podíamos ter rodado mais para cansar o adversário. Mas foi uma primeira parte muito boa, tal como a segunda. Um jogo competente.

[Coates hoje teve um papel mais importante no início das jogadas] Sim, mas os adversários abem disso e quem tem espaço é que tem de jogar. O Coates pôde carregar mais a bola, teve pouca pressão. Ele tem essa capacidade e temos de arranjar espaço onde às vezes não há.

[Sobre a dupla Paulinho e Gyökeres] Sim, sabíamos que o Portimonense às vezes faz uma linha de seis. E nós com mais um médio e menos um avançado temos menos agressividade na área. Queríamos um homem extra no ataque.

[Vai ser do Famalicão desde pequenino, no jogo contra o Benfica?] Obviamente que esperamos que o Benfica escorregue, mas está nas nossas mãos e temos de focar-nos nisso. O objetivo é ganhar o próximo jogo. Queremos ser campeões e bater o recorde de pontos do Sporting. O objetivo é melhorar em todos os aspetos.

[Sobre os adeptos] É difícil de controlar, gostava de realçar de novo que isto não é de agora, é desde o primeiro jogo da época. Eles acompanharam-nos sempre e para quem dizia que não conseguíamos ganhar títulos com público, vamos ver. Ainda não acabou, mas acho que eles têm um grande papel este ano.

[Ainda é possível o Sporting não ser campeão?] Matematicamente há essa hipótese, não teria explicação para isso acontecer, mas enquanto matematicamente for possível, temos de fazer o nosso trabalho. E volto a dizer, há mais objetivos para além disso.»