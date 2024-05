O Corinthians comandado por António Oliveira venceu, na última madrugada, na visita aos paraguaios do Nacional, por 2-0, e, desta forma, reentrou em zona de apuramento na Taça Sul-americana, subindo ao segundo lugar do Grupo F.

Em jogo da quarta jornada da fase de grupos, disputado em Assunção, a equipa paulista garantiu a vitória com golos de Yuri Alberto, aos 75 minutos, e Matheus França, aos 90+6, já depois da expulsão de Caballero Feytas, da equipa da casa.

«Não dá para jogar sempre bem. Mais importante do que a exibição é ganhar. Fizemos grande jogo contra o Fortaleza e não ganhámos. Hoje [terça-feira] não jogámos tão bem e ganhámos, conseguimos nosso objetivo», disse no final do jogo o treinador português.

O triunfo deixa os brasileiros no segundo lugar do Grupo F, que dá acesso ao play off para os oitavos de final, com sete pontos, a um do líder Racing Montevideu, e com mais um do que os Argentinos Juniors, enquanto o Nacional segue em último, com um ponto.

O Corinthians vai, agora, preparar-se para defrontar o Flamengo, no Maracanã, no próximo sábado, antes de receber os Argentinos Juniors na terça-feira seguinte.

Veja o resumo do triunfo do Cortinthians: