As enormes chuvas têm afetado o estado brasileiro do Rio Grande do Sul, provocando cheias que destruíram casas e já fizeram mais de 80 mortos e 400 feridos. O internacional brasileiro, Neymar, decidiu enviar um avião carregado de mantimentos para ajudar aqueles que necessitam.

Nas redes sociais, o avançado do Al Hilal partilhou o momento e deixou uma mensagem para aqueles que sofrem com esta catástrofe.

«Momento delicado que o nosso Brasil está a passar e ajudar nunca é demais, independente da condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto de publicar tudo que faço e ajudo, porque quem faz .. faz pelo coração e não por engajamento. Então, este post é para incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem. Desde já agradeço aos pilotos dos meus aviões e a todas as pessoas envolvidas. Estou aqui de longe a rezar para que volte tudo ao normal», escreveu.

Veja a publicação de Neymar: