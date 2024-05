Usado como ponto de abrigo de centenas de pessoas afetadas pelas cheias em Porto Alegre, Brasil, o estádio do Grêmio deixou nesta segunda-feira de ter condições para continuar a prestar um trabalho de apoio.

Em comunicado, a empresa responsável pela gestão do recinto informou que a situação no local é «crítica» devido à falta de eletricidade e água.

Na Arena do Grêmio chegaram a estar cerca de 500 desalojados e encontravam-se agora cerca de 300, que serão transferidas pela Brigada Militar para outros locais com melhores condições.

As cheias no Rio Grande do Sul, provenientes de fortes chuvadas, provocaram a maior subida já registada no nível das águas do rio Guaíba, que continua acima dos 5 metros. De acordo com a imprensa, até esta segunda-feira de manhã já tinham sido confirmada 83 mortes em 38 municípios do estado do Rio Grande do Sul e havia ainda mais de uma centena de desaparecidos. Ao todo, perto de 130 mil pessoas ficaram desalojadas e quase 900 mil foram afetadas.