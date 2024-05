Diego Costa foi uma ajuda preciosa para o resgate de cerca de uma centena de pessoas atingidas pelas inundações na cidade de Eldorado do Sul, no estado do Rio Grande do Sul.

O avançado do Grémio de Porto Alegre regressava a casa quando se deparou com a necessidade de resgatar pessoas, em virtude das cheias que assolam aquela região do Brasil.

Diego parou o carro e atendeu ao pedido de Clóvis Ferri, conhecido adepto do Grémio, para resgatar as pessoas, que estavam isoladas em casa e sitiadas pela água. Vai daí que o jogador de 36 anos foi a casa e regressou pouco depois com amigos e quatro jet skis (um dele e três emprestados), que ajudaram a resgatar cerca de uma centena de pessoas retidas no meio da catástrofe.

«Tenho 56 anos e viajo com a claque do Grémio para todo o lado. O que o Diego fez hoje eu nunca tinha visto. Até me emociono ao falar, ele é de uma humildade incrível. Nem consigo nem descrever o que ele fez», afirmou Clóvis Ferri, que até pediu para o antigo craque do Chelsea e do At. Madrid, que em Portugal representou Sp. Braga e Penafiel, tirar fotos com as suas filhas.