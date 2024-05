Jô, avançado do Amazonas, foi preso na noite de segunda-feira, por falta de pagamento da pensão de alimentos.

A detenção do internacional brasileiro deu-se antes do jogo da equipa da Série B do Brasil frente ao Ponte Preta – derrota do Amazonas por 3-0.

Segundo o Globoesporte, Jô ainda saiu no autocarro com a equipa para o estádio, mas a meio do caminho mudou para um carro e foi levado para o estabelecimento policial de Campinas. Mais tarde, seguiu para o 2.º Distrito Policial, onde passou a noite.

«Houve um mandado de prisão expedido numa cidade da Bahia, de uma dívida razoavelmente pequena. Segundo a advogada do processo, a dívida está paga. (…) Amanhã [terça-feira] essa dívida será paga e esperamos que ele seja colocado em liberdade», afirmou o advogado Artur Eugênio Matias, indicado pelo Amazonas para ajudar Jô.

Internacional brasileiro em 20 ocasiões, Jô passou por clubes como o Corinthians, o CSKA Moscovo, o Manchester City, o Everton ou o Galatasaray. Tem oito filhos, seis deles fora do casamento.