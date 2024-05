A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou esta terça-feira que os jogos das equipas do Rio Grande do Sul vão ficar adiados por um período de vinte dias devido às fortes cheias que têm assolado o estado. A medida inclui três clubes da Série A – Grémio, Internacional e Juventude – mas estende-se a outras competições organizadas pela entidade que gere o futebol brasileiro.

Os jogos dos clubes gaúchos já tinham sido adiados na última semana mas, agora, com o agravamento da situação, que ditou, inclusive, o encerramento do Aeroporto Salgado Filho por um período de, pelo menos, um mês, a CBF decidiu ampliar o adiamento dos jogos para as próximas jornadas.

Os três clubes gaúchos que militam atualmente no principal escalão do futebol brasileiro, já tinham pedido, na passada sexta-feira, o adiamento dos jogos por um período de vinte dias e houve também pressão para que a CBF adiasse toda a sexta jornada do Brasileirão, mas a entidade que gere o futebol brasileiro decidiu manter o campeonato em andamento, adiando apenas os jogos que envolvem Grémio, Internacional e Juventude.

A medida estende-se aos clubes gaúchos que militam nas Séries C e D [a Série B não foi afetada], mas também as três divisões do Brasileirão feminino e os campeonatos de sub-20 masculino e feminino.

Entretanto, a Conmebol, a confederação que gere o futebol sul-americano, também confirmou o adiamento do embate do Grémio frente aos chilenos do Huachipato, relativo à Taça Libertadores, bem como o compromisso do Internacional frente aos bolivianos do Real Tomayapo, relativo à taça Sul-Americana.