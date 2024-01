Roger Schmidt, treinador do Benfica, na flash interview à Sport TV, após o triunfo no reduto do Estrela da Amadora, por 1-4.

«Penso que tivemos 45 minutos com problemas para conseguir conectar ao jogo e nos conectarmos ao adversário. Perdemos demasiadas bolas fáceis, mas nos últimos 25 minutos [da primeira parte] estivemos melhor. Depois, criamos oportunidades muito boas e podíamos ter marcado mais um ou dois golos. No fim, foi uma boa vitória, com um começo difícil, mas um triunfo merecido.

Hoje o jogo não foi tão fácil, com a posse não fomos tão flexíveis ou criativos, e tivemos de ir à procura de soluções. Ao intervalo conversamos sobre alguns tópicos, mudamos a profundidade e estivemos melhor. O terceiro golo e a expulsão decidiram a partida.»

[Optar por Florentino] «O adversário teve muitos contra-ataques e bolas longas, e, então, tivemos de dar apoio aos centrais. O Florentino é muito disciplinado e capaz de ganhar estes duelos, e nesse momento foi muito importante e mostrou por que motivo foi lançado em jogo.»

[Musa de saída?] «Não sei se o negócio está terminado, mas ele vai deixar o clube. Creio ser o melhor para ele. Vamos ver o que acontece nos próximos dois dias.»