Morreu Estrela Novais, aos 70 anos, confirmou a CNN Portugal, adiantando que a atriz tinha sido diagnosticada recentemente com um cancro na laringe e iria começa em breve os tratamentos.

«Morreu durante o sono. Tinha sido diagnosticada com um cancro na laringe e já não verbalizava, mas estava animada. Era uma mulher nova, com um sentido de humor fabuloso, com uma espinha dorsal incrível», referiu o ator Ricardo Castro.

Estrela Novais participou em várias novelas da TVI, tendo a última participação sido em «Queridos Papás», cuja exibição terminou há cerca de uma semana. Para além disso, marcou várias gerações de atores com as aulas de Expressão Dramática, que continuava a lecionar na Escola D. Pedro V, na qual chegou a dirigir um grupo de teatro.