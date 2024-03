Morreu António-Pedro Vasconcelos, confirmou fonte do Ministério da Cultura à CNN Portugal. Tinha 84 anos.



«A família de António-Pedro Vasconcelos informa que o nosso A-PV partiu esta noite, a poucos dias de completar 85 anos de uma vida maravilhosa», pode ler-se no comunicado divulgado esta quarta-feira.



Um dos nomes incontornáveis do Cinema nacional, o realizador e escritor foi agraciado com o grau Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique em 1992. António-Pedro Vasconcelos estudou Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e Filmografia na Universidade de Sorbonne, cursos que nunca terminou.



Estreou-se no cinema com o filme «Perdido por cem» (1973) e «Oxalá» (1980) e foi ainda responsável por filmes como «O lugar do Morto» (1984) e «Jaime» (1999), duas das produções portuguesas com mais sucesso.



Para além do cinema, António-Pedro Vasconcelos realizou ainda séries documentais e de ficção para a televisão, como foi o caso da co-produção luso-francesa «Aqui d’El Rei» (1992). Foi ainda o fundador do Centro Português de Cinema, como indica a biografia patente na Academia Portuguesa de Cinema.

O cineasta recebeu os Prémios Sophia para melhor filme e melhor realizador com «Os gatos não têm vertigens» em 2015, o prémio Sophia para melhor filme por «Amor Impossível» em 2017 e ainda o de «Melhor realizador».

Os últimos trabalhos de António-Pedro Vasconcelos foram «Parque Mayer» (2018) e «Km 224» (2022).