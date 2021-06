Jan Vertonghen reconhece que o duelo dos oitavos de final do Euro 2020 será mais especial para ele do que para a maioria dos colegas. Não só por ter passado o último ano em Portugal, a representar o Benfica, mas também pela ligação curiosa à equipa das quinas.

«Consegui a primeira e a centésima internacionalização frente a Portugal. Parece ser um fio condutor na minha vida, e por isso será um encontro especial», disse o defesa, em declarações reproduzidas pela federação belga.

Um encontro tão especial que Vertonghen até preciso de aplicar algum tempo em explicações aos filhos: «Eles andam na escola em Portugal, e como toda a gente têm de apoiar a seleção portuguesa. Tive de lhes explicar que o pai ia jogar contra Portugal. Acho que não tinham entendido muito bem», revelou.

«É um país fantástico. As pessoas são muito calorosas. Fiz muitos laços em pouco tempo», acrescentou o internacional belga do Benfica.

No que diz respeito à análise à equipa de Fernando Santos, Vertonghen defende que «Portugal tem a sua geração mais forte dos últimos anos». «Em todas as posições tem jogadores que atuam em grandes ligas, que conquistaram títulos, jogadores muito fortes. É uma equipa que foi construída com o tempo», afirmou.