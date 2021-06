Antoine Griezmann falou este domingo sobre o duelo entre França e Portugal, referente à terceira e última jornada do Grupo F do Euro 2020.



«Vamos trabalhar taticamente sobre o jogo. De que forma lhes podemos causar dano e jogar para ganhar. Não será fácil o jogo, mas tem de ser, para conquistarmos os três pontos», começou por dizer o avançado do Barcelona.



Griezmann, como o Maisfutebol já contou em 2015, é neto de um português, Amaro Lopes, que jogou no Paços de Ferreira.



O jogador francês foi novamente questionado sobre o tema e não escondeu que parte da sua família irá torcer por Portugal na quarta-feira.



«É um jogo especial e uma parte da família estará com camisolas de Portugal, a outra com camisolas da França. Quem perder no final vai ser alvo de brincadeiras dos outros», reconheceu Griezmann, revelando que a mãe estará em Budapeste a acompanhar o encontro.



A mãe Isabelle, filha de Amaro Lopes, já nasceu em França mas transmitiu a herança portuguesa a Antoine Griezmann: «A minha mãe vai estar no jogo e é sempre um momento forte para ela.»



Durante a conversa com os jornalistas, o avançado do Barcelona deixou ainda elogios a Cristiano Ronaldo. «É uma fonte de inspiração para todos. É extraordinário o que tenta fazer aos 36 anos, rematou Griezmann.