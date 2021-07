Harry Kane apontou esta quarta-feira o golo que permitiu à Inglaterra marcar presença na primeira final de uma grande competição de seleções em 55 anos.

O avançado inglês assinou o quarto golo da conta pessoal neste Europeu e elevou para dez os remates certeiros na soma de Europeus e Mundiais, igualando o melhor registo de um jogador ao serviço da seleção dos três leões e até agora exclusivamente na posse de Gary Lineker desde 1990.

De dispensado do Arsenal em tenra idade por ser gordinho e pouco atlético, Kane é hoje um dos melhores avançados do planeta e o homem em quem os ingleses depositam mais esperanças para a final de domingo em Wembley diante de Itália.

O Tottenham, onde está desde os 11 anos, parece, lamentará Nuno Espírito Santos, ser hoje demasiado pequeno para a dimensão do avançado de 27 anos e existem indicadores de que o verão será tumultuoso, pois parece provável a saída dos Spurs.

O talento de Harry para o desporto não se esgota aqui: adora futebol americano – inspirou-se nos “quarterbacks” Russell Wilson e Tom Brady para batizar os cães - e há muito que fala em experimentar a NFL quando deixar de jogar futebol.

Também foi elogiado pelo indiano Virat Kohli, um dos melhores jogadores de críquete do mundo, que viu um vídeo de Harry Kane a mostrar os dotes de batedor durante um dos habituais jogos da equipa do Tottenham, no ginásio do centro de treinos.

Este texto foi baseado no perfil de Harry Kane que pode ler no dossier dedicado à seleção da Inglaterra, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.