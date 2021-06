A mensagem não passou despercebida este sábado na Johan Cruyff Arena, em Amesterdão: uma faixa de dez metros esticada na bancada no setor dinamarquês perguntava: «Louise, queres casar comigo?».

Além de querer saber quem seguiria para os quartos de final do Euro2020 - País de Gales ou Dinamarca - muitos foram os que ficaram também curiosos com a resposta de Louise à pergunta.

Este domingo, já com o apuramento garantido, a conta da seleção dinamarquesa nas redes sociais dava asas à curiosidade ao partilhar a imagem e questionar: «Então, Louise... Qual é a resposta? Somos muitos os que aguardam a resposta com entusiasmo!»

Nå, Louise…



Hvad er svaret så? 💍😂



Vi er mange, der venter i spænding!#ForDanmark #EURO2020 pic.twitter.com/0gicb9vUf2 — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 27, 2021

Não encontrámos a resposta de Louise, nem do autor do pedido, mas foram muitos os que garantiram: «Ela disse que sim.» E houve quem apontasse para uma entrevista que o namorado de Louise deu antes do jogo, a um canal holandês no Youtube, em que, entre o nervosismo e a cerveja, revelava o pedido que iria a fazer.

A confirmar-se que teremos boda, felicidades aos noivos.