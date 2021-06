O drama vivido por Christian Eriksen e pela seleção da Dinamarca no sábado não deixou ninguém indiferente. A angústia e a preocupação chegaram também ao hotel da Seleção Nacional.



Diogo Jota assumiu que todos os jogadores de Portugal viveram o momento em «sobressalto».



«É uma situação que nos toca a todos. Ficámos felizes com as notícias de que ele estava a recuperar, desejamos que possa recuperar desta situação sem grandes mazelas», disse o avançado de Portugal, na conferência de imprensa realizada este sábado.



Jota elogiou a assistência médica prestada a Eriksen - «rápida e positiva» - e concluiu dizendo que este tipo de situações, traumatizantes, são sempre «imprevisíveis». «Não sabemos se algum problema esteve na origem disto.»



Christian Eriksen sofreu uma paragem cardíaca no jogo Dinamarca-Finlândia. Recebeu manobras de reanimação, foi transportado para um hospital e está a recuperar de forma satisfatória. Encontra-se «estável».