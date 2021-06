[artigo atualizado]



Christian Eriksen perdeu os sentidos na fase final da primeira parte do Dinamarca-Finlândia. O médio dinamarquês caiu sozinho e todos os jogadores perceberam que a situação era grave.

A equipa médica entrou rapidamente no relvado e procedu a manobras de reanimação, utilizando também um desfibrilhador.

Houve enorme e compreensivel preocupação, com muitos jogadores em lágrimas. As bancadas em Copenhaga aplaudiram, a puxar por Eriksen, mas nesta altura não há mais nenhuma informação.

O jogo, repetimos, aproximava-se do intervalo, quando Eriksen estava na esquerda do ataque e se preparava para receber a bola. Sem ninguém lhe tocar, o jogador dinamarquês caiu desamparado. O árbitro interrompeu o jogo e solicitou com urgência a entrada das equipas de emergência médica.

Os jogadores finlandeses recolheram, passados alguns minutos, aos balneários. Quase ao mesmo tempo, a esposa de Eriksen surgiu na zona de acesso ao relvado, naturalmente descontrolada. Queria estar perto do marido.

Cerca de 15 minutos depois do incidente, Christian Eriksen acabou por ser transportado para uma ambulância e levado para um dos hospitais de Copenhaga. Está a lutar pela vida.

A UEFA anunciou formalmente a suspensão do Dinamarca-Finlândia.