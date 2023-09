Com Portugal a liderar isolado o grupo J, a luta pelo segundo lugar está ao rubro.

Nesta sexta-feira, o Luxemburgo, próximo adversário da seleção portuguesa, venceu a Islândia por 3-1.

Os luxemburgueses chegaram aos 88m a vencer por 2-0 graças aos golos de Chanot e Sanches. Haraldsson reduziu em cima dos 90m, mas Sinani confirmou o triunfo um minuto depois.

No outro jogo da noite, a Bósnia sofreu mas venceu o Liechtenstein por 2-1.

O resultado foi feito nos primeiros 25 minutos, com Dzeko a abrir o marcador aos 3m. Um autogolo de Lichinger aos 18m deu o 2-0 aos bósnios, enquanto o golo do Liechtenstein foi apontado por Wolfinger, aos 21m.

Com estes resultado, o Luxemburgo iguala a Eslováquia no segundo lugar, com 10 pontos, menos cinco do que Portugal. A Bósnia soma seis pontos, mais três do que Islândia. O Liechtenstein ainda não pontuou.